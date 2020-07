Nach dem Selbstmord ihres Ex-Lebensgefährten Jeffrey Epstein im letzten Sommer war sie wie vom Erdboden verschluckt. Keiner wusste, wo sich Ghislaine Maxwell aufhielt. Fast keiner. Das FBI spürte die Frau, die laut Ermittler dem pädophilen Milliardär minderjährige Mädchen besorgt haben soll, am Donnerstag im ländlichen New Hampshire auf. Um sie zu verhaften. Maxwell hatte sich auf einem luxuriösen wie abgelegenen Waldanwesen in den Bergen versteckt.