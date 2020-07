Wer in Deutschland künftig heimlich unter den Rock oder in den Ausschnitt fotografiert, verstößt gegen das Gesetz und muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Auch Gaffer, die Unfalltote fotografieren oder filmen, machen sich bald strafbar. Der Deutsche Bundestag verabschiedete am frühen Freitagmorgen eine entsprechende Gesetzesverschärfung.