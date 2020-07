Zu Beginn der Corona-Krise war noch die Metropole New York das Epizentrum des Ausbruchs in den USA. Am Donnerstag vermeldete alleine der Bundesstaat Florida 10.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Fauci erklärte, dass man die Ausbreitung des Coronavirus in den USA nicht einbremsen konnte, weil nur die Hälfte des Landes in den Lockdown ging. Auf die Frage eines BBC-Reporters, ob man gerade „die Schlacht verliere“, antwortete er: „Zugegeben, ja, das haben wir.“ Man könne aber jetzt nicht aufgeben, fügte er hinzu.