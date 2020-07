Auch am Freitagmorgen hat es noch einige Stunden gedauert, bis es in Waidegg in der Gemeinde Kirchbach ein offizielles Brand aus gab. Dutzende Feuerwehrleute löschten ab halb 3 Uhr nachts den Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand; die Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Der Sachschaden dürfte aber laut ersten Informationen enorm sein. Die Ermittler des Landeskriminalamtes werden noch am Freitag eintreffen.