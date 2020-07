Ivona Dadic glänzte im Hochsprung

Weiter in ausgezeichneter Form präsentiert sich Ivona Dadic, die in drei Disziplinen startete. Die Hallen-Vizeweltmeisterin von 2018 im Siebenkampf lief erst die 100 m Hürden in 13,86 und ließ dann bei regnerischem Wetter im Hochsprung ausgezeichnete 1,82 m folgen. Damit gewann sie das Duell gegen Sarah Lagger (1,72 m) klar. Nur dreimal in ihrer großen Karriere sprang Ivona Dadic höher - 1,87 m (2017), 1,84 m (2019) und 1,83 m (2017). Dadic scheiterte in Eisenstadt erst an 1,84 m. Nach Hürden und Hoch wurde Ivona Dadic im Speerwurf mit 44,96 m Fünfte.