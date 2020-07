Am Donnerstag gegen 14 Uhr geriet ein deutsch-österreichisches Brüderpaar (21, 27) in der Stadt Salzburg in Streit mit einem Einheimischen (58). Daraufhin gingen die beiden Männer auf den 58-Jährigen mit Schlägen und Tritten ins Gesicht los. Der Salzburger verletzte seinerseits wieder den 21-Jährigen am Hals. Der Einheimische wurde verletzt im Uniklinikum behandelt.