Die Entwicklung in Portugal ist in der Pandemie schwer abzusehen. Im Großraum Lissabon gilt wegen steigender Coronavirus-Zahlen seit dem 1. Juli für zwei Wochen wieder ein teilweiser Lockdown. Die Bewohner der 19 betroffenen Gemeinden dürfen nur zum Einkaufen, zur Arbeit oder für Arztbesuche aus dem Haus. Bezirke im Zentrum Lissabons sind nicht betroffen. Die UEFA hält dennoch an Lissabon als Austragungsort des Champions-League-Finalturniers fest.