„Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist katastrophal“, ärgert sich der Welser Bürgermeister über 1267 offene Exekutionsfälle am Magistrat. Denn zum Teil wird seit 1996 versucht, an das Geld für offene Parkstrafen zu kommen. Insgesamt geht es um 115.000 Euro, die noch nicht beglichen sind. „Im Gegensatz dazu stehen für den Zeitraum von 2010 bis jetzt rund 60.000 Euro an Kosten für Exekutionen“, so Rabl. Laut Gesetz tritt eine Verjährung erst nach 30 Jahren ein. „Bis dahin müssen wir das Geld eintreiben, sonst droht eine Klage wegen Untreue und Amtsmissbrauch“, will der freiheitliche Welser Bürgermeister eine Akten-Affäre ähnlich jener in Linz, wo über viele Jahre Strafen liegen gelassen worden sind und ein politisches Nachspiel haben, vermeiden.