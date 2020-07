„Ich hoffe, dass wir die Labor-Ergebnisse am Freitag möglichst zeitnah erfahren, um weitere Infektionsherde ausfindig zu machen“, betont Stefan Passrugger, Tourismuschef der Pongauer Region. 400 Mitarbeiter aus dem Tourismus ließen sich am Dienstag und am Mittwoch freiwillig in Wagrain und Kleinarl testen.