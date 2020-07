Hafenecker: „Links-bunte Multikulti-Schlagseite“

„Man ist ja von den Herrschaften am Küniglberg und ihrer links-bunten Multikulti-Schlagseite schon einiges gewohnt, die gezielte Diskriminierung der heimischen Bürger bei der Suche nach Praktikanten in der ORF Sportredaktion schlägt dem Fass jetzt aber den Boden aus“, schrieb Hafenecker in einer Aussendung. Dieser neue inländer-diskriminierende Auswuchs des links-grünen Biotops am Küniglberg zeige wieder einmal mehr, wie wichtig die von der FPÖ seit Jahren geforderte Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren sei.