Das am 3. Juni im Zoo Salzburg zur Welt gekommene Nashornbaby heißt „Tamika“. In einer bis Mittwoch gelaufenen Abstimmung auf der Facebook- und Instagram-Seite des Tierparks setzte sich der Name gegen den ebenfalls zur Auswahl stehenden Vorschlag „Zuri“ durch. Das Breitmaulnashorn-Mädchen brachte bereits zur Geburt 50 Kilo auf die Waage und stand schon eine halbe Stunde später auf den Beinen.