Derzeit 257 Erkrankte in Oberösterreich

Mit Stand 17 Uhr gab es am Donnerstag in Oberösterreich 257 Covid-19-Erkrankte. Im Laufe des Tages waren sieben Schüler an fünf Schulen und ein Kindergartenkind positiv auf das Coronavirus getestet worden. In vier Alters- und Pflegeheimen gab es je einen Fall, berichtete der Krisenstab des Landes.