Dazu kommt jetzt noch eine Sonderförderung für Angebote von Jugendorganisationen. Die Idee stammt vom Landesjugendbeirat: 60.000 Euro gehen vom Land an die Organisationen, die das Geld an die Eltern weitergeben – sei es durch die Reduktion der Tagespreise für alle Kinder oder in Form einer Kostenübernahme von bis zu 50 Prozent für Feriencamps. Davon würden mehr als 11.000 Kinder in Salzburg profitieren. Das Geld kommt aus dem Jugend-Ressort, auf die Einkommensprüfung der Eltern wird verzichtet. „Ich hege keinen Generalverdacht gegen die Eltern, es braucht die Förderung jetzt – nicht im Herbst“, sagt Klambauer. Der Antrag kann unbürokratisch mit einem Formular gestellt werden.