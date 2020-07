Nach überstandener Krankheit kehrte Schmidjell in die Arbeiterkammer zurück und wurde 2017 stellvertretende Direktorin. „Ob Coronakrise, Digitalisierung oder Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem: unser Ziel ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern“, kündigte sie heute in einer Stellungnahme nach der Wahl an. Dafür biete die Interessenvertretung nicht nur Rechtsberatung und Rechtsdurchsetzung, sondern auch Expertisen zur Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen an.