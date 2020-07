„Die finanzielle Basisabgeltung der Stadt Linz sowie die Spende der Linz AG gewährleisten eine längerfristige kulturpolitische Absicherung des Museums“ – so steht es geschrieben auf der Lentos-Internetseite. Doch weil die Linz-AG-Spende heuer ausfiel, wurde gestern im Gemeinderat entschieden, dass die Stadt für die drei Millionen Euro aufkommen wird. Ein Umstand, der nicht allen gefällt. So auch nicht FP-Stadtvize Markus Hein: „Immer wieder rühmt man sich in der Stadt mit dem vielfältigen Kulturangebot, doch muss man sich endlich einmal eingestehen, dass man sich das einfach nicht leisten kann.“