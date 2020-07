So schnell kann das Wetter umschlagen: Hatte es am Mittwoch um 17 Uhr in Braunau noch 31 Grad, gingen zwei Stunden später heftige Niederschläge nieder. Vor allem der Westen und Süden Oberösterreichs waren betroffen – viele wurden überrascht. So mussten Wanderer in Windischgarsten und am Krippenstein gerettet werden.