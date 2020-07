Gottesglaube nun in Verfassung verankert

„Die Verfassung von 1993 hat dem russischen Präsidenten schon sehr viel Macht gegeben“, sagt Russland-Experte Gerhard Mangott im Gespräch mit der „Krone“. Die hat Putin noch einmal ausgebaut. In Moskau hat der Kremlchef nun beispielsweise verstärkten Einfluss auf die Justiz. Unter anderem darf er künftig Richter ernennen und entlassen. Und er verankerte konservative Inhalte wie „Ehe nur zwischen Mann und Frau“ und Gottesglauben in der Verfassung.