99 Corona-Fälle in Oberösterreich gehen derzeit auf den Cluster „Freikirche“ zurück. Jetzt ist es zu einem traurigen Zwischenfall in Linz gekommen: Die Wohnungstür eines unbeteiligten, afrikanischen Priesters wurde beschmiert. Die Organisation erklärt, dass die Gemeinschaft, in der das Virus ausgebrochen ist, gar nichts mit ihrer Freikirche zu tun hat, sondern nur in ihrem Gebäude eingemietet ist.