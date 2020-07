Apropos Probleme, es gibt immer wieder Spekulationen um das Grazer Werk - aktuell hört man, dass 700 Leiharbeiter abgebaut werden sollen.

Ich kann nur noch einmal klarstellen: Wir werden den Standort in Graz sicher nicht schließen! Wir haben hier in schlechten Zeiten 2500 Mitarbeiter gehabt und in sehr guten 13.000 - da wird es also immer wieder Anpassungen geben, weil wir eben auch von unseren Kunden abhängig sind. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal festhalten, dass die Belegschaft in Graz über Jahre hinweg einen tollen Job macht.