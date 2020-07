Angenagte Hände und abgefallene Finger oder Zehen bei den Heiligendarstellungen zeigen deutlich, wie dringend die Bekämpfung des Holzvertilgers ist. Bereits im Vorjahr hatte die Pfarre Alarm geschlagen - die „Krone“ berichtete. „Wir waren noch mitten in den Arbeiten für die Sanierung 2020, da war die Diagnose Holzwurm am Kalvarienberg ein echter Schock“, erinnert sich Propstpfarrer Wilhelm Ringhofer. Noch nicht klar war damals die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen. Mittlerweile haben öffentliche Stellen, Diözese und der Verein der Freunde der Haydnkirche zugesagt, einen Großteil der Kosten von 380.000 Euro mitzutragen. Auch eine Unterstützung durch Spenden ist möglich (siehe Info unten). Da die Würmer sich inzwischen auf so gut wie jeden Raum ausgebreitet und neben Skulpturen auch Bänke, Altare und Schränke befallen haben, ist ein rigoroses Vorgehen nötig.