Der Iran liegt bei der Anzahl an Corona-Infektionen weltweit mittlerweile in den Top Ten. Am Donnerstag stieg die Gesamtzahl der jemals im Land Infizierten auf 232.863 Personen an, 150 weitere an oder mit Covid-19 Verstorbene ließen die Gesamt-Opferzahl auf 11.106 steigen. Obwohl es derzeit alle 33 Sekunden eine Neuinfektion in dem 80-Millionen-Einwohner-Land gibt, hält Präsident Hassan Rouhani an den Lockerungen der Corona-Beschränkungen fest und will keinesfalls einen neuen Lockdown. Die Iraner sollten nach seinen Worten lieber lernen, „mit dem Virus zu leben“.