Zeit also, um sich mental auf ein „Stechen“, wie Silberberger sagte, vorzubereiten. In puncto öffentliche Auftritte entschied sich der 47-Jährige für totalen Angriffsmodus. Die Admira wisse genau, „dass sie beim 1:1 in Innsbruck Glück gehabt haben“, tönte er am Donnerstag. Beim 3:0 der Tiroler in der Südstadt zuletzt war man sowieso „klar die bessere Mannschaft“. Und ein Jahr nach dem Abstieg von Wacker Innsbruck treffe es, so Silberberger, wieder einen Traditionsverein - die Admira.