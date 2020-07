Mit Heimkehrer Strasser (Liefering), Rückkehrer Marcel Toth (Horn) und Lorenz Grabovac, Sohn des Ex-Torjägers in früheren Ostliga-Zeiten (1997/98), wurde das Einkaufsprogramm der Vienna jetzt erst kürzlich abgeschlossen. Ein sehr wichtiger Posten ist bei den Döblingern aber noch immer nicht besetzt. Der Nachfolger von Coach Peter Hlinka ist beim Stadtliga-Primus immer noch nicht gefunden!



Sportdirektor Katzer hat einen Wunschkandidaten

Viennas Sportdirektor Markus Katzer machte schon vor Wochen klar, dass man auf bekannte Namen bei der Trainersuche keinen Wert gelegt hat. „Ich habe einen Wunschkandidaten und mit im gab es auch schon Gespräche. Er ist aber auch bislang der einzige gewesen“, meinte Katzer damals. Jetzt ist der Name endlich auch öffentlich aufgetaucht.

Es ist eine interne Lösung. Die Wahl fiel nämlich auf Alex Zellhofer - Sohn von Ex-Bundesliga-Trainer Georg Zellhofer (Rapid, Austria, Pasching). Allerdings kann Zellhofer noch nicht loslegen. Er hat nämlich noch ein Problem mit der Trainerlizenz.



Das sollte für die Vienna aber kein Problem sein, fehlt nur das grüne Licht vom ÖFB. Zellhofer jun., der zuletzt die U-23 der Döblinger betreute und Jugendleiter (Nachfolger wird Kapitän Jiri Lenko werden) war, ist nur im Besitz der B-Lizenz. Er wäre für den A-Lizenz-Kurs im Juni vorgesehen gewesen, der entfiel aber wegen Corona. Die Vienna würde im beinharten Aufstiegskampf der Wiener Stadtliga also auf einen echten „Nobody“ als Trainer setzen. Immerhin hat er noch kein einziges Spiel als Trainer einer Kampfmannschaft absolviert. Wir dürfen also gespannt sein wie der ÖFB entscheidet und ob das Experiment Zellhofer für die Blau-Gelben nicht zu einem Bauchfleck wird.