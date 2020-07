Der 17-Jährige zog sich bei der Rauferei mehrere Kratzer sowie Schürfwunden am Oberkörper zu. Zur Abklärung der Verletzungen, begab er sich im Anschluss an den Vorfall selbst in ein Krankenhaus. Derzeit laufen Ermittlungen, um den mutmaßlichen Angreifer ausfindig zu machen.