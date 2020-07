Temperaturen von 30 Grad locken die Menschen in Scharen in die Freibäder - auch das burgenländische Jennersdorf ist hier keine Ausnahme. Doch mittlerweile häufen sich die Meldungen darüber, dass sich Kinder an kaputten Beckenfliesen verletzt haben sollen. Stadtchef Reinhard Deutsch erklärte, alle Becken seien überprüft worden - alles in Ordnung. Er hat aber einen anderen Verdacht zur Ursache.