In der 31. Runde der tipico-Bundesliga durften gleich meherer Klubs jubeln! Red Bull Salzburg stemmte nach einer 5:2-Gala gegen Sturm Graz den Meisterteller in den Salzburger Abendhimmel, Rekordmeister Rapid fixierte mit dem 3:1 gegen den LASK nicht nur den Vize-Meistertitel, sondern auch die Champions-League-Qualifikation. Mattersburg (4:1 gegen Wattens) und St. Pölten (3:0 bei der Admira) spielen auch in der nächsten Saison in der Bundesliga.