Brief von Wien Energie

In dem an Präsident Martin Bruckner und Peschek gerichteten, zwei Tage nach dem Vorfall versandten Brief von Wien Energie hieß es, dass man Pescheks am Spieltag getätigtes Interview „mehr als befremdlich“ gefunden habe. Eine solche Aktion wirke sich auch negativ auf das Image des Hauptsponsors aus.