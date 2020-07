Schön schwanger: Das trifft eigentlich auf jede Frau zu, die ein Kind in sich trägt. Doch Kerstin Lechner setzt ihren entzückenden Babybauch extra gekonnt in Szene. Für das Frauenmagazin „Grazettina“ stand das Topmodel vor der Karenz noch ein letztes Mal vor der Kamera. Fotografin Conny Pail rückte das österreichische Model für die aktuelle Ausgabe in Szene. Sasa Schwarzjirg berichtet backstage vom Shooting.