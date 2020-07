In den vergangenen Wochen verkündete die türkis-grüne Bundesregierung immer mehr Erleichterungen für die heimische Gastronomie. Die Sperrstunde wurde etwa von 23 auf 1 Uhr verlängert. Die Maskenpflicht in Lokalen und Hotels ist seit Mittwoch Geschichte - einzig die Nachtgastronomie wurde immer wieder vertröstet, am Donnerstag ein weiteres Mal. Man wolle „noch etwas zuwarten und jede Woche prüfen“, sagte Anschober bei einer Pressekonferenz zum neuen Screeningprogramm.