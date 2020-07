In Kärnten dürfen künftig Laien katholische Begräbnisse leiten. Vorraussetzung ist die Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang. Allerdings: Man muss eine „theologische Qualifikation“ aufweisen. Sprich: ein Studium oder einen Fernkurs abgeschlossen haben. Also wieder nichts für jedermann oder -frau. . .