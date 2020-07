Die Rundenstrategiespiel-Reihe „Worms“, in der sich bis an die Zähne bewaffnete Regenwürmer Zug um Zug mit abgedrehten Waffen dezimieren, bis ein Team den Sieg davonträgt, hat seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde. Die Ankündigung des neuesten Serienteils „Worms Rumble“ wurmt die Fans aber im wahrsten Sinne des Wortes: Das neue „Worms“ soll nämlich in Echtzeit ablaufen.