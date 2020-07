Der durch den Skandal um das Ibiza-Video zurückgetretene Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache setzt sich hohe Ziele für die anstehende Wahl in Wien. So erhebt Strache für sich selbst den Anspruch, ein prozentuell zweistelliges Ergebnis zu erzielen und damit mehr als deutlich in den Wiener Landtag einzuziehen. Er habe aber „kein Interesse“ an weiteren Überläufern aus der FPÖ. Derzeit sammelt man aber noch Unterschriften, um mit der „neuen breiten Bürgerbewegung“ überhaupt erst antreten zu können.