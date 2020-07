Der Hochzeitskuss von Herzogin Meghan und Prinz Harry begeisterte im Mai 2018 Millionen von Menschen - und viele pilgerten damals sogar nach Großbritannien, um so nah wie möglich an der Märchenhochzeit in Windsor Castle dabei zu sein. Dort kauften sie fleißig Häferl, Fahnen und mehr mit dem Antlitz der frisch angetrauten Sussexes, checkten in Hotels ein, tranken auf das Brautpaar und feierten bis tief in die Nacht die glückliche Ehe des Prinzen und seiner Liebsten.