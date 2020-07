„Breit gestreut Gutes getan“

Man habe im Sinne der ministerialen Anordnung „breit gestreut Gutes getan. Zu breit gestreut gibt es nicht“, betonte Lewisch. Die Angeklagten hätten satzungs- und gesetzeskonform gehandelt. In dem Prozess hatten auch Kardinal Christoph Schönborn und die ehemalige Ministerin Maria Fekter (ÖVP) ausgesagt. In der Einvernahme des Kardinals ging es um eine Spende des Fonds in Höhe von 250.000 Euro an die katholische Kirche zum Bau eines Gotteshauses in Wien-Donaustadt.