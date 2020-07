„Immer wieder wurde uns gesagt, dass die Baustelle in wenigen Tagen fertig sein soll! So geht es nicht weiter“, klagt Touristiker Karl Daxkobler, der zwei Ferienhäuser in Ossiach betreibt. Eines davon liegt nur wenige Meter von der Baustelle des Wiener Juristen, der dort sein Seeanwesen vergrößert, entfernt. Auch die gesamte Außenanlage werde erneuert: „Dementsprechend extrem ist auch die Lärm- und Staubbelästigung“, so der Touristiker.