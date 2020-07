In Wien sind am Mittwoch bei Schwerpunktaktionen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sechs des Suchtmittelhandels Verdächtige festgenommen worden. In den beiden Fällen wurden insgesamt 1800 Gramm Heroin, 300 Gramm Kokain, 1900 Gramm Streckmittel sowie 10.200 Euro Bargeld sichergestellt. Zudem wurden im Zuge dessen vier mutmaßliche Suchtmittelkäufer angezeigt.