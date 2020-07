War nicht am Tatort

Nur: Wie sich herausstellte, hatte er mit dem Angriff auf Stanley Stotler, damals 37, einen weißen Hausbesitzer in O ’Fallon, etwa 45 Auto-Minuten von St. Louis entfernt, nichts zu tun. Stotler war selbst bewaffnet, er wurde zweimal angeschossen. Der Afroamerikaner Irons war nicht am Tatort gewesen, er wurde mit jemandem verwechselt. Das sagte er auch der Polizei. Vergeblich. Und auch das Gericht glaubte ihm nicht. Verurteilt wurde Irons mit 18.