Der tödliche Streit passierte in der Wohnung der Lebensgefährten in Judenburg. Das Paar, dass eine gemeinsame 13-jährige Tochter hat, die ihnen aber abgenommen wurde, ist seit 2005 zusammen und die Beziehung soll geprägt gewesen sein von Alkoholmissbrauch, Streit, Eifersucht und Gewalt. So wurde es auch am 3. März wieder laut. Aber die Nachbarn waren das gewohnt, weshalb keiner Verdacht schöpfte.