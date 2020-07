Formel-1-Stars in der „Blase“

Fakt ist allerdings auch, dass in den nächsten Tagen wohl niemand den Stars der „Königsklasse“ näher kommen wird als diese 35 Meter - beim großen Comeback der Sportwelt in Österreich steht die Sicherheit an oberster Stelle. Der Formel-1-Tross verbringt die Tage im Murtal in einer Art Blase. Direkt vom Flieger ging es für die ankommenden Team-Mitglieder und Piloten zum provisorisch eingerichteten „Grenzübergang“ - Passkontrolle und Corona-Check inklusive. Von dort fuhren Verstappen & Co. per Shuttle auf den Red Bull Ring, wo die Fahrer direkt an der Strecke für die nächsten Tage ihre Quartiere beziehen werden.