FPÖ-Chef Norbert Hofer, einst Infrastrukturminister und blauer Regierungskoordinator der ÖVP-FPÖ-Koalition, hat am Donnerstag im U-Ausschuss die Postenbesetzungen unter Türkis-Blau verteidigt. Es sei immer um die Qualifikation gegangen, nie um die Parteizugehörigkeit, sagte er. Vom Ibiza-Video habe er erst am Tag der Veröffentlichung erfahren. Was die Casinos-Affäre rund um eine geplante Glücksspielnovelle angehe, so waren dies die einzigen Erinnerungslücken Hofers. Ganz sicher war er sich allerdings, sich „nie mit Novomatic getroffen zu haben“. Und übrigens: Wie auch der damalige ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel hatte er keinen Laptop.