Das dänische Cupfinale am Mittwochabend in Esbjerg ist für 13 Minuten unterbrochen worden, weil sich einige Zuschauer nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Bei dem Spiel zwischen Aalborg BK und Sönderjyske standen Fans zu dicht zusammen. Nach mehreren vergeblichen Aufforderungen des Stadionsprechers, einen Meter Abstand voneinander zu halten, unterbrach der Schiedsrichter das Spiel.