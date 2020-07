TikTok-Betreiber weisen Anschuldigungen zurück

Beim TikTok-Betreiber Bytedance aus Peking betonte man in der Vergangenheit immer wieder, sich in allen Ländern, in denen man den Dienst anbietet, an die lokalen Gesetze zu halten und den Datenschutz zu respektieren. Tatsächlich hat man sogar verschiedene Versionen für den chinesischen und den internationalen Markt entwickelt. Die Daten speichere man in den Ländern, in denen man den Dienst anbiete. Zensurvorwürfe weist man zurück. Bei der Moderation orientiere man sich an „lokalen Gesetzen sowie unseren Gemeinschaftsrichtlinien als klare Referenzgrößen“.