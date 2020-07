Das Autokino ist nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern stellt in Corona-Zeiten eine sichere Alternative zum herkömmlichen Kino dar. In St. Veit waren alle fünf Filme ausverkauft, bis Samstag ist das Goldeck in Baldramsdorf Schauplatz der Filmtour. Jeden Tag sind 100 Autos zugelassen. Durch eine eigene Radiofrequenz kann man den Ton der Filme über die eigenen Lautsprecher hören. Ein Ticket kostet 15,80 Euro, darin enthalten ist auch ein Getränk bzw. Popcorn oder Nachos. Kinder bis 14 Jahre sind sogar frei.