HPV

Nach Aufnahme der Sexualität kommt es rasch zu Infektionen mit dem humanen Papillomavirus. Da bringen Impfprogramme für Mädchen und Buben zwischen 9 und 12 Jahren optimalen Schutz. Die Impfung kann auch zu 90% vor Gebärmutterhalskrebs bewahren! In Australien hat ein Gratisangebot an Frauen bis 26 zur Durchimpfungsrate von rund 70% und damit auch zur Herdenimmunität bei Männern geführt! Weltweit wurde die Impfung über 100 Millionen Mal ohne nennenswerte Nebenwirkungen verabreicht, was die Sicherheit der Maßnahme beweist.