Am Donnerstag haben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) einen Unterstützungsfonds in der Höhe von 700 Millionen Euro für Non-Profit-Organisationen (NPO) vorgestellt. Anspruchsberechtigt sind alle NPOs, Freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände sowie gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften. Köstinger bezeichnete diesen Fonds für die Vereine als „wichtige Hilfe in schwierigen Zeiten“ und Kogler nannte die heimischen Vereine eine „Bereicherung für die Gesellschaft“. Die Antragstellung für eine Unterstützung aus dem NPO-Fonds ist ab dem 8. Juli und bis zum 31. Dezember möglich.