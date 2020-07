„Wahnsinn, ich habe mir das ehrlich gesagt so gar nicht zugetraut“, rang Nothegger im Ziel nach Worten. „Zumal ich das Rennen eigentlich zu schnell angegangen bin.“ Doch unzähligen Fans an der Strecke gaben dem zweifachen Sieger des Ötztaler Radmarathons immer wieder neue Kraft. „Immer, wenn ich in ein kleines Loch gefallen bin, haben mich die vielen Leute am Straßenrand motiviert“, sagte Nothegger, dessen durchschnittliche Auffahrtsgeschwindigkeit bei über 18 km/h lag und der teilweise mit einem Puls von über 200 Schlägen pro Minute in die Pedale trat.