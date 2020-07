Überraschung möglich

Wer in Spielberg am 5. und 12. Juli siegt, ist für Berger trotz des angekündigten Duells Red Bull gegen Mercedes nicht in Stein gemeißelt. „Nach so langer Pause muss man vorsichtig sein“, so Berger, der selbst Teil der Formel-1-Blase ist, sich am Ring aufhält und live die Rennen genießen wird. Aus seinem Herzen macht Gerhard keine Mördergrube. „Ich halte Max Verstappen die Daumen.“