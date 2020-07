Es begann damit, dass Kärntner Landespolitiker 2014 dazu aufriefen, sich aktiv mit Ideen zum Schutz der heimischen Seen einzubringen. „Wir haben das ernst genommen und Vorschläge ausgearbeitet“, berichten Godescha und Polesnik. „Doch keiner hat darauf reagiert.“ Von den 36 angeschriebenen Landtagsabgeordneten etwa antworteten nur ganze drei. Das hat die beiden so geärgert, dass sie in ihrer Freizeit mit viel Engagement und finanziellem Einsatz Tausende Unterschriften gesammelt haben, um ein Volksbegehren in Kärnten zu starten - mit dem Ziel, die verbliebenen öffentlichen Seeflächen gesetzlich vor einem Ausverkauf und damit für die nächsten Generationen zu bewahren.