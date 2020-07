Niemand dachte da an die fehlende finanzielle Planungssicherheit. Auch wenn der so dringend benötigte Millionenregen (den hätte es als Dritter in der Europa-League-Gruppenphase gegeben) fraglich ist, man sich zumindest bis Ende August gedulden muss. Da steigt Rapid in der zweiten Runde in die Champions-League-Quali ein. Rapid darf jetzt von der Königsklasse träumen. Auch, wenn der Weg hart und schwer wird.