Wer glaubt, Corona-Kompetenz findet sich nur in Wien und anderen Großstädten, der liegt gehörig falsch. In Villach und Spittal werden völlig neue Tests angeboten, im Osttiroler Bergdorf Außervillgraten wird das lebende Virus in einem Hightech-Hochsicherheitslabor analysiert und Tests werden ausgewertet. Aktuell gibt es in Kärnten 15 Infizierte.